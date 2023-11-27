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недвижимость общество

В Новосибирске жители Омска раскупают квартиры в микрорайоне «Счастье в Кольцово»

Фото: «Эталон»

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге представитель группы «Эталон» Алексей Головкин поделился динамикой на рынке недвижимости.

По его словам, жители Омска чаще покупают квартиры в новосибирском микрорайоне «Счастье в Кольцово». Преимущественно выбирают однокомнатные варианты.

Головкин подчеркнул, что все однокомнатные квартиры в разрабатываемом микрорайоне уже забронированы.

Стоимость однокомнатных квартир в жилом комплексе «Счастье в Кольцово» с площадью от 40 до 50 квадратных метров оценивается в диапазоне от 5 до 6 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на квартиры-студии в Новосибирске достигли отметки в 7-8 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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