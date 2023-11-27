В Новосибирской области проведут аттестацию гидов и экскурсоводов

В Новосибирской области 21 и 22 декабря комиссия при Минэкономразвития проведет квалификационные экзамены для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

Аттестация специалистов осуществляется по всей России с сентября 2022 года. Неаттестованные смогут работать только до 1 июля 2024 года.

Экзамен состоит из двух этапов: письменное тестирование и практическое задание. После успешного завершения первого этапа соискатель переходит ко второму — практическому заданию. Нужно будет провести часть экскурсии и рассказать о конкретном объекте.

Люди с опытом работы более 3 лет в этой области могут пройти только практическое задание, минуя первый этап тестирования.

После успешной аттестации соискателям выдают нагрудные идентификационные карточки. Желающие пройти аттестацию должны подать заявление с приложенными необходимыми документами в министерство экономического развития региона до 15 декабря 2023 года. Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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