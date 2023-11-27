В Новосибирске на площади Ленина установили главную елку города

В центре Новосибирска завершили монтаж главной новогодней елки на площади Ленина.
Высота елки — 21 метр. Сейчас рабочие устанавливают украшения. Площадь вокруг елки временно оградили сигнальной лентой.
По словам вице-мэра Анны Терешковой, украшение площади планируют завершить к 7 декабря. С 1 декабря включат новогоднюю иллюминацию по всему городу.
Установка елки началась 25 ноября.
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