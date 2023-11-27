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общество

В России растёт заболеваемость коклюшем

Фото: freepik

В регионах России возросла заболеваемость коклюшем.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь", кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с URA.RU рассказал, что сейчас всё чаще люди стали болеть коклюшем. Поэтому для формирования коллективного иммунитета против инфекции придётся переболеть всем.

По словам врача, симптомы коклюша очень схожи с обычным ОРВИ, к самому заболеванию особенно восприимчивы дети и подростки.

Он также отмечает, что непривитых от коклюша людей становится всё больше. Болезнь крайне заразна, но после того как её перенести, формируется стойкий иммунитет.

Напомним, что в Новосибирске врач Андрей Поздняков назвал главные симптомы коклюша.

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Валерия Митрохина
Журналист

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