Ветеринары из Новосибирска улетели во Владикавказ, чтобы прооперировать собак

Ветеринары и волонтёры улетели во Владикавказ и уже провели операцию 70 алабаям.

Волонтёры и врачи «Базы реабилитации животных» из Кольцово сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о том, что уехали во Владикавказ для проведения операции бездомным животным.

По их данным, в первый день на территории Владпитомника за 13 часов стерилизацию сделали 70 собакам. В это время работали 7 волонтёров, 2 врача из Новосибирска, 1 врач из Владпитомника и 3 волонтёра из Владпитомника.

«Очень сложно передать насколько это было тяжело. 30–40–60-килограммовые собаки — это не посильно для зоозащитников. Очень дорого. А собаки здесь богатырские, сами посмотрите, какие алабаи бездомные, — написали волонтёры.

Напомним, что в Новосибирске волонтеры спасли из оврага собаку с ошейником-петлей на шее.