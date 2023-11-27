Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 27 ноября

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ХАМАС объявил об освобождении российского гражданина

Палестинское движение ХАМАС приняло решение освободить заложника с российским гражданством. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы политбюро движения Исмаила Хания, Тахера ан-Нуну.

"ХАМАС выпустило заложника с российским гражданством в ответ на усилия президента России Владимира Путина", — цитирует агентство его слова.

По его словам, заложника уже передали представителям Международного комитета Красного Креста.

24 ноября ХАМАС передал первую группу из 13 израильских заложников вместе с 11 иностранцами, а 25-го числа — еще 13 израильтян и четырех граждан Таиланда.

Трамп выразил недовольство отсутствием американцев среди освобожденных ХАМАС

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что отсутствие американских граждан среди освобожденных ХАМАС является неуважением к его стране. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что ни один американский гражданин не был освобожден. "Единственная причина — отсутствие уважения к нашей стране и ее руководству", — написал он. Трамп считает, что ХАМАС попытается добиться более выгодных условий в будущем. Он добавил, что это может закончиться плохо, а текущий период в истории Соединенных Штатов назвал темным и печальным.

Эксперты выражают беспокойство из-за массовой гибели гражданских лиц в секторе Газа

Война в секторе Газа привела к такому количеству жертв, что стала одним из самых кровавых конфликтов XXI века. Как сообщает газета The New York Times, эксперты считают, что потери в Газе имеют мало прецедентов за последние сто лет, люди там погибают быстрее, чем в самые опасные моменты американских атак в Ираке, Сирии и Афганистане.

Особое внимание автор статьи Лорен Лезерби уделяет женщинам и детям, которые стали основными жертвами эскалации. Однако Израиль называет гибель мирных жителей в секторе Газа прискорбной, но неизбежной составляющей конфликта.

Причина этому не только в масштабах ударов (Израиль заявил, что за последние несколько дней поразил более 15 000 целей). Проблема заключается в характере используемого оружия израильтян. В основном это крупнокалиберные снаряды, которые применяются по целям в густонаселенных городских районах. Бомбы американского производства весом 2000 фунтов (почти тонна) способны уничтожить любой жилой дом.