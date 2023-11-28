Предприниматели Новосибирска смогут подтвердить свое присутствие на нескольких площадках в интернете

Пользователи профессионального аккаунта на Авито смогут дополнить профиль информацией из своего бизнес-сообщества ВКонтакте в рамках расширения программы безопасности сделок в Интернете.

Появится специальный значок, который отображается в профиле, а ВКонтакте — на главной странице сообщества. Эти отметки подтверждают, что предприниматель представлен на обеих платформах. Данные об активности аккаунта на двух площадках повысят уровень доверия к продавцам, а также дадут дополнительные возможности для роста бизнеса в интернете.

«На Авито около 3 млн профессиональных пользователей в пяти направлениях бизнеса, их количество продолжает расти. Предпринимателям привычно развивать продажи на разных площадках, внутренние исследования и анализ обратной связи пользователей подтверждали, что аудитории Авито и ВКонтакте во многом пересекаются», — об этом рассказала директор по продукту для идентификации пользователей в Авито Наталья Юматова.

Подключить инструмент можно через настройки профиля или управление бизнес-сообществом. Далее нужно авторизоваться на обеих площадках, выбрать нужные аккаунты бизнеса, если их несколько, и подтвердить добавление бизнес-сообщества или профиля. Процесс произойдет автоматически, и в течение 24 часов появятся специальные отметки — цифровые бейджи — подтверждающие присутствие предпринимателя на обеих платформах.

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