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спорт

Гол 18-летнего хоккеиста «Сибири» помог обыграть «Куньлунь»

Фото: социальные сети

Новосибирский хоккейный клуб обыграл Китай.

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над китайским клубом «Куньлунем» со счётом 3:2.

От новосибирской команды 18-летний нападающий Владимир Михалев на 2-ой минуте забил гол, который стал вторым в трёх матчах КХЛ.

«Сибирь» набрала 39 очков в 36 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Сушко и Локхарт устроили драку в матче «Сибирь» — «Куньлунь».

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Валерия Митрохина
Журналист

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