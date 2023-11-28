Гражданин Таджикистана рассылал порно детям в Иркутске

В Иркутске задержали подозреваемого в рассылке порно детям.

По данным Telegram-канала Следственного комитета России, следователи совместно с полицейскими задержали живущего в Иркутске уроженца Таджикистана, которого подозревают в рассылке порнографических фотографий детям из Приморского края.

Как сообщает СК, с мая по август 2023 года неизвестный присылал интимные фотографии двум школьникам. Родители детей узнав об этом, немедленно сообщили в полицию.

Подозреваемым оказался 33-летний уроженец Таджикистана, который жил в Иркутске.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Новосибирске задержали подозреваемых в диверсии на железной дороге.