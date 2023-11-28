Из Новосибирской области отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Бойцами, которые находятся в зоне специальной военной операции, отправили гуманитарную помощь из Новосибирской области.

Минпромторг области по поручению губернатора Андрея Травникова рассматривает заявку на отправление зимней экипировку для участников специальной военной операции в качестве гуманитарной помощи.

Также в зону СВО отправляют лопаты, сетки-рабицы, бензопилы, топоры, квадроциклы, прицепы, нательное белье и сапоги новосибирского производства. Ещё в зону боевых действий отправили 270 печей и 1 200 метров труб.

Напомним, что в Новосибирске 90-летняя Тамара Петровна каждый день вяжет шапки для бойцов СВО.