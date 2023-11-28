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работа общество

Курьеры Новосибирской области зарабатывают околo 100 тысяч

Фото: freepik

Курьеры Новосибирска стали самыми высокооплачиваемыми специалисты среди рабочих профессий.

Аналитики hh.ru проанализировали 782 тысячи вакансий по популярным рабочим профессиям, которые опубликовали в течение текущего года.

В Новосибирской области лидерами по суммам зарплат оказались курьеры — им предлагают оплату около 100 тысяч рублей. А водителям такси – около 85 тысяч рублей.

«Уровень дохода водителей такси и курьеров связан в том числе с высоким спросом на специалистов этого профиля», — прокомментировала руководитель службы исследований hh.ru.

Напомним, что в Новосибирской области выделили сферы с самыми низкими зарплатами.

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Валерия Митрохина
Журналист

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