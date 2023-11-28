На Новосибирск вновь обрушится сильнейшая магнитная буря

Жителям Новосибирской области следует подготовиться к магнитной буре.

В Новосибирске 5 декабря ожидается сильная магнитная буря, сила которой составляет 5 баллов. Впоследствии у всех метеочувствительных людей может начаться сильная головная боль и упадок сил. Сильнее всего штормить будет в первой половине дня.

Самый сильный геомагнитный фон окажется 11 декабря, там геоудары достигнут 6 баллов и могут вызвать сильное недомогание.

Чтобы уберечь себя во время сильных колебаний, стоит минимизировать стрессовые ситуации, больше находиться на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим дня.

Напомним, что конец предпоследней ноябрьской недели обещает передышку с колебаниями магнитосферы Земли не более 3 баллов с переходом в полный штиль.