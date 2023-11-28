Наполняемость счетов эскроу в Новосибирске на 19% выше, чем в РФ

За 7 месяцев с 1 марта по 1 октября текущего года суммарные остатки средств на счетах эскроу застройщиков Новосибирской области выросли на 61% — с 77 747 до 125 313 млн. рублей.

За это же время сумма действующих кредитных договоров выросла на 27% — с 238 до 302,5 млрд рублей, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Никоалев. В результате средневзвешенная наполняемость счетов эскроу выросла до 41,42%, что на 6.59 п.п. или на 19% выше, чем по РФ в целом. Информация размешена на официальном сайте ЦБ РФ.

«По СФО этот показатель составляет 44,66%, в регионах лидерах по строительному заделу чуть ниже в Иркутской области 36,07%, в Красноярском крае — 35,64%. От уровня наполнения счетов эскроу напрямую зависит размер ставок, по которым предоставляются кредитные средства в рамках проектного финансирования. Это напрямую влияет на себестоимость строительства. На начало октября средневзвешенная ставка по кредитным договорам по Сибирскому Федеральному Округу составляла 4,59%, в целом по РФ – 5,57%, что почти в 3 раза ниже ключевой ставки ЦБ РФ», — уточнил эксперт.

На 1 октября текущего года на Новосибирскую область приходилось 44,5% от сумма средств, перечисленных с «раскрытых» счетов эскроу по СФО, 168,9 из 379,6 млрд. рублей.

Напомним, в Новосибирске резко снизилась доля людей с низкой зарплатой.