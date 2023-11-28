Новосибирская блогерша Милана Хаметова поучаствует в новогоднем шоу студии «Союзмультфильм»

В ролике Милана и герои студии договариваются о встрече на шоу в VK Stadium.

Юная блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова присоединится к участию в новогоднем шоу студии «Союзмультфильм». Об ее участии говорилсоь в тизере, где Милана и герои студии договорились о встрече на шоу в VK Stadium.

В рамках зимних праздников ценителям советской анимации покажут 32 шоу под названием «Мульт и Ёлка». Это увлекательное путешествие по разнообразным мультимирам.

«Зрители шоу с помощью уникальных интерактивных технологий примут активное участие в спасательной операции. А их гидом в цифровом пространстве станет юный блогер Милана Хаметова», — говорится в релизе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в Дне ИТ-карьеры поучаствовали более тысячи человек.