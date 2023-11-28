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общество

В Новосибирской области в Дне ИТ-карьеры поучаствовали более тысячи человек

Фото: правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии третьего ежегодного Cookie Fest, посвященного Дню ИТ-карьеры.

Мероприятие проводят при поддержке регионального правительства в рамках программы по популяризации ИТ-специальностей. Оно собрало более тысячи участников.

Форум в прошлом году наччался как стандартная ярмарка вакансий. Сейчас он развился в отраслевой форум. Он объединяет студентов, выпускников, молодых специалистов, представителей ИТ-компаний и экспертов цифровой отрасли. Более 40 компаний и организаций представили свои стенды.

На мероприятии эксперты отрасли поделились своим опытом и советами о том, как начать карьеру в ИТ. Также они провели дискуссии по креативным индустриям, ИТ-квест, а также организовали игровую зону с кибердромом, VR-прогулкой, беспилотниками и автотренажером.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме хотят ввести психологическое тестирование, потому что «общество слишком агрессивно».

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Игорь Кириченко
Журналист

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