В Госдуме хотят ввести психологическое тестирование, потому что «общество слишком агрессивно»

Во время совместного заседания по рассмотрению доклада омбудсмена Татьяны Москальковой с такой идеей выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

На совместном заседании по рассмотрению доклада омбудсмена Татьяны Москальковой в Госдуме предложили ввести психологическое тестирование для граждан. Идею поддержал депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что после посещения психиатрической больницы он понял, что такое тестирование нужно для всех жителей страны.

По мнению Нилова, терапевтическая помощь в современных условиях станет актуальной для всех. Он выделил несколько причин для введения психологического тестирования, включая агрессивные потоки информации и распространение фейковых новостей, сложности, связанные с социально значимыми событиями, такими как СВО, коронавирус и ЕГЭ, а также постоянные ночные стройки, которые могут воздействовать на психологическое состояние граждан.

«У нас общество слишком агрессивно из-за того что огромные потоки информации повсеместно, проникают в нашу жизнь, в том числе — фейковые новости. Людей выводят из спокойного состояние в нервозное», — сказал депутат.

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