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общество

ВСУ выдали троих военнопленных из Новосибирской области

Фото: t.me/mod_russia

Во время пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила, что Украина выдала России троих военнослужащих из Новосибирской области.

Омбудсмен подчеркнула, что возвращение военнопленных организовали при участии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Международного красного креста, а также с участием Министерства обороны России.

Шалабаева также отметила, что в настоящее время ведется работа не только с самими военнослужащими, но и с их семьями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что раскрыты данные о доходах президента России Владимира Путина.

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Игорь Кириченко
Журналист

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