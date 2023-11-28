Новосибирская «Сибирь» уступила со счетом 2:1 «Северстали»

Вечером в Новосибирске состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной командой «Сибирь» и гостями из Череповца «Северсталь». Гости победили со счетом 2:1.

На четвертой минуте первого периода Кирилл Пилипенко открыл счет в матче, реализовав передачи от Егора Степанова и Данила Аймурзина.

Во втором периоде, на девятой минуте, Энди Андреофф восстановил равенство в счете после передачи от Владимира Михалёва.

Решающий момент наступил на седьмой минуте третьего периода. Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки принес победу «Северстали».

Ранее Сиб.фм сообщал, что гол 18-летнего хоккеиста «Сибири» помог обыграть «Куньлунь».