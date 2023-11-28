Под Новосибирском арестовано имущество фигуранта уголовного дела о растратах в ПАТП Козлова

Близится к завершению расследование уголовного дела о хищениях в Искитимском ПАТП: бывший директор транспортного предприятия Андрей Козлов подозревается в хищении на школьных автобусах полумиллиона рублей. Прошла череда очных ставок, а на имущество экс-начальника транспортного цеха наложен арест.

На финишную прямую выходит расследование дела в отношении 58-летнего директора МКП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Искитимского района» Андрея Козлова. Его возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ после ревизионной проверки.

Неожиданный сюрприз

Муниципальное предприятие «Пассажирские автотранспортные перевозки» в Искитимском районе обслуживает большинство маршрутов, в том числе до дальних деревень. Учредителем ПАТП выступает глава района Юрий Саблин.

В первой половине 2023 года председатель ревизионной комиссии Искитимского района Игорь Вишняков проводит проверку предприятия, в ходе которой выявляются многомиллионные растраты. Например, директор Андрей Козлов не стеснялся выписывать себе премии размером в ползарплаты.

«Обычно все мои проверки заканчивались постановлением главы района: кого-то наказать, кому-то указать. По данному же акту главой района никакого решения принято не было. В своё время Саблин и привёл сюда директора ПАТП Козлова, он же своим приказом его и назначил на эту должность,

- поделился с Сиб.фм Игорь Вишняков. – Теперь глава высказался, что нам необходимо защитить честь и достоинство нашего муниципального предприятия. А то, что мы тоже являемся муниципальной ревизионной комиссией, которая осуществляет контроль над расходованием бюджетных средств, нашу честь и достоинство нужно было утопить?»

Дело в том, что пока следователи возбуждали уголовное дело по следам ревизионной проверки, муниципальное казенное предприятие Искитимского района "Пассажирские автотранспортные перевозки" подало иск в Арбитражный районный суд Новосибирской области с требованием признать выявленные растраты недействительными.

Муниципалитет в суде

Юристы муниципального казенного предприятия Искитимского района "Пассажирские автотранспортные перевозки" в конце августа 2023 года потребовали признать данные проверки необоснованными: премии Козлова, по их мнению, нужно считать законным заработком. Однако Арбитражный суд отклонил это заявление.

«Арбитражный суд решил: в удовлетворении заявленных требований отказать. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск)», — вынесли решение в суде.

Искитимские транспортники не сдались и отправились в Томск с апелляционной жалобой, где также потерпели поражение уже в ноябре. Теперь Игорь Вишяков попал в немилость к главе района.

«Глава района и не скрывал, что если я проиграю суд, то он меня уволит. Намёки были очень прозрачными: он знает, кого куда задвинуть. Но я 15 лет работаю, и к угрозам равнодушен, — говорит председатель ревизионной комиссии. – Глава района после этого перестал меня приглашать на совещания».

Арест имущества

Как рассказал Сиб.фм председатель ревизионной комиссии Искитимского района Игорь Вишняков, он уже побывал на очной ставке с уволившимся по собственному желанию Андреем Козловым.

Сейчас готовится обвинительное заключение, которое должно попасть на стол прокурора, а потом уйти в суд. На имущество бывшего начальника транспортного предприятия на время следствия наложен арест.