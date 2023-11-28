Производственный календарь на 2024 год: какие дни нерабочие

При планировании будущего отпуска или путешествия работающему человеку очень пригодится календарь выходных и праздничных дней. Портал «Сиб.фм» публикует подробный график нерабочих дней Нового 2024 года.

Убежать от работы, как волк от леса да при этом «отхватить» щедрые отпускные поможет заранее продуманный отпуск, основанный на производственном календаря-2024. Его уже одобрило и утвердило Министерство труда и социальной помощи.

Согласно этому документу, самыми выгодными для отпуска месяцами грядущего 2024 года станут июль, август и октябрь, поскольку содержат наибольшее количество рабочих дней. Соответственно, разница между отпускными и зарплатой будет минимальной, единодушно уверяют российские бухгалтеры.

При этом самыми невыгодными по отпускным пособиям в Новом году станут январь, май и июнь – содержат много выходных (праздничных) дней и мало рабочих, что значительно сократит доход сотрудника.

По мнению бывалых отпускников, отпуск нужно брать перед красными днями календаря (это удлинит его на количество праздничных дней месяца). Расписание таких нерабочих дней 2024 года выглядит следующим образом:

· январь: новогодние каникулы — с 1 по 8 января;

· февраль: 22 февраля — сокращённый рабочий день, выходные с 23 по 25 число;

· март: 7 марта — сокращённый рабочий день, праздничные с 8 по 10 число;

· апрель: шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 число, затем первомайские праздники с 28 апреля по 1 мая;

· май: праздничные выходные с 9 по 12 число (8 мая — сокращённый рабочий день);

· июнь: 11 число — сокращённый рабочий день, 12 июня — выходной день;

· октябрь: шестидневная рабочая неделя перед государственным праздником с 28 октября по 2 ноября включительно;

· ноябрь: выходные с 3 по 4 число;

· декабрь: с 29 по 31 праздничные выходные, затем новогодние каникулы-2025.