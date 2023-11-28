Рейс переносили трижды: новосибирцы несколько часов не могли вылететь из Сочи

После разгула стихии в Сочи 27 ноября были отменены многие рейсы из-за погодных условий. Среди застрявших в аэропорту курортного города были и новосибирцы.

Природные катаклизмы в Сочи начались ещё в субботу, 25 ноября. Шторм был таким, что волна поднималась на высоту 8 метров. 26 ноября «мегашторм» пришёл и в ФТ Сириус.

Из-за поваленных деревьев и разрушенных строений начались задержки в движении поездов в направлении Сочи, также были отменены электрички до Адлера. Сказалась природная стихия и на авиасообщении.

Валентина с дочерью отдыхала в санатории в Хосте. Как раз во время разгула стихии им пришлось добраться до аэропорта, где последовала череда отмен рейсов.

«Наш рейс в Новосибирск переносили трижды: сначала на час, потом ещё на час 40 минут, и в третий раз – около получаса,

- поделилась с Сиб.фм Валентина. – Должны были улететь в 13.10, а улетели после 16.00: не менее 2 часов 50 минут задержка вышла».

Авиапассажирам задержку объясняли метеоусловиями. Хотя к этому времени «мегашторм» закончился – ещё сохранялась плохая видимость.

«Командир корабля нам объявил, что рейс задержан был, так как поздно прибыл самолёт в Сочи», — добавила Валентина.

Задержаны были порядка 10 авиарейсов, как в города Сибири, Центральной России, так и международные. Всем пассажирам предоставлялись бесплатные напитки на время ожидания в аэропорту. В Новосибирск туристы прилетели измученные ожиданием, но счастливые.

«Ощущение счастья, от того, что летишь домой, с надеждой, что вернёшься вновь в прекрасный Сочи»,

- добавила Валентина, которой тоже пришлось увидеть вживую «мегашторм».

Сейчас в Краснодарском крае подводят итоги разгула стихии. По предварительным данным, от ударной волны погиб 40-летний мужчина в районе ресторана «Старгород» на Приморской улице.