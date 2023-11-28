Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит о президентских выборах

Совет Федерации России объявит дату предстоящих выборов президента на заседании 13 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По его словам, верхняя палата парламента примет решение о начале президентской компании. Зюганов также подтвердил свое участие в выборах 2024 года. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет центральный комитет КПРФ в конце декабря.

Следующие президентские выборы в России запланированы на март 2024 года. По законодательству, Совет Федерации должен утвердить дату выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до голосования. В настоящее время рассматривают 17 марта 2024 года.

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