Стала известна причина землетрясения 27 ноября в Новосибирской области

Сегодня, 28 ноября, сейсмологи рассказали о землетрясении, которое произошло в Искитимском районе Новосибирской области 27 ноября. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Как рассказал директор Алтае-Саяского филиала Геофизической службы РАН Алексей Еманов, самое сильное землетрясение было в районе Горловского угольного прогиба.

«На угольном разрезе «Колыванский» 27 ноября в 06:22:08 (UTC, Гринвич), в 13:22:08 по местному времени, был произведен промышленный взрыв. Оценка магнитуды промышленного взрыва MLv=1.76. Через две секунды после взрыва в этом же районе произошло крупное сейсмическое событие. Оно лоцируется также в районе указанного угольного разреза. Глубина сейсмического события около 3 км. Для этого события на целом ряде станций фиксируется приход волны растяжения, что является характерным именно для землетрясений. Магнитуда землетрясения MLh=4.64», — сказал директор.

Еманов отметил, что промышленный взрыв не является причиной землетрясения. По его словам, горные работы и перемещение больших масс грунта, особенно при наличии тектонических напряжений, стали основной причиной произошедшего сейсмического события.

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