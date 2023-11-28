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Авто проиcшествия

В Бердске двое пострадали в ДТП трёх автомобилей на 11-м кварталe

Фото: ГИБДД Бердска

На 11-м квартале в Бердске произошло страшное ДТП с пострадавшими.

На сайте Бердск-Онлайн инспектор бердской ГИБДД по пропаганде БДД Юлия Ракунова рассказала о том, что женщина 1964 года рождения управляла автомобилем Toyota Land Cruiser и при повороте налево возле улицы Ленина совершила столкновение с встречным автомобилем Аudi, которым управляла женщина 1999 года рождения.

В результате чего, после столкновения автомобиль Audi совершил столкновение с припаркованным автомобилем BMW, но водитель в машине в момент столкновения отсутствовала в салоне.

В ДТП пострадала девушка, которая была за рулём автомобиля Audi, и её пассажирка 1943 года рождения.

Напомним, что под Новосибирском водитель грузовика не справился с управлением и врезался в припаркованный после ДТП автомобиль.

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Валерия Митрохина
Журналист

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