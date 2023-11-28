В декабре подорожает проезд в маршрутках из Бердска до Новосибирска

С 20 декабря стоимость проезда в маршрутках из Бердска в Новосибирск увеличится на 10 рублей. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн».

Новый тариф — 85 рублей за поездку в одну сторону. Раньше стоимость была 75 рублей. Объявления о повышении цен уже повесили в маршрутках.

Повышение тарифов объясняется увеличением себестоимости проезда. Значительный рост цен на запчасти, автомобили и топливо привел к корректировке цен. Изменения коснутся маршрутов №321, 331 и 332.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области получат средства на производство и реализацию зерновых культур.