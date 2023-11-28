В Новосибирской области получат средства на производство и реализацию зерновых культур

Из федерального бюджета выделили 397 млн рублей на поддержку аграриев Новосибирской области, занимающихся производством и реализацией зерновых культур.

Эти средства предназначены для возмещения части затрат на производство, включая расходы на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственную технику и её запасные части.

Решение о выделении дополнительных средств приняла Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков отметил, что в общей сложности на поддержку производителей зерновых культур региона в 2023 году направят 944 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области зимой будут работать восемь горнолыжных комплексов.