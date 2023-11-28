В Новосибирской области зимой будут работать восемь горнолыжных комплексов

Этой зимой в Новосибирской области восемь горнолыжных комплексов приглашают любителей активного отдыха.

Среди них — горнолыжный комплекс «Ключи» и спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос» в Новосибирске. Также откроется сноуборд-парк «Горский», горнолыжный клуб «Корел-Иня», а также популярный горнолыжный центр «Юрманка» в Маслянинском районе.

В Колыванском районе откроют горнолыжные комплексы «Горный» и «Пихтовый гребень». В Кольцово будет работать горнолыжный комплекс на территории парка отдыха «Кольцово». Отметим, что работу возобновлят горнолыжный клуб «Юрманка».

Также новосибирцы смогут поучаствовать в сноукайтинге и виндсерфинг на Обском море. Можно будет принять участие в фестивале строительства иглу «Город эксимосов», в экскурсии к Бердским скалам и Форту Хаски в Искитимском районе. Также будет поездка к Карпысакскому водопаду в Тогучинском районе и катание на снегоходах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Нефтеюганска попалась на уловку аферистов и лишилась более 2,5 миллионов рублей.