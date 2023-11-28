В Красноярском крае ущерб от урагана составил более 67 миллионов рублей

Сумма ущерба от прошедшего урагана 19 ноября в Красноярском крае составила более 67 миллионов рублей

Как сообщается в телеграм-канале парламента Красноярского края, ущерб от ураганного ветра в Красноярском крае, который прошел 19 ноября, составил более 67 миллионов рублей.

По оценке властей, пострадало больше 280 объектов, из них 81 — кровля на зданиях. На устранение последствий в 67,8 миллионов рублей будут выделены средства Резервного фонда.

Ранее Сиб.фм писал о последствиях прошедшего 19 ноября урагана в Сибири.