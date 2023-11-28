В Новосибирске хозяйка алабая напала на женщину после замечания

В понедельник, 27 ноября, в Новосибирске женщина получила сотрясение мозга из-за замечания.

Прохожая по имени Елена шла по улице Кирова в Октябрьском районе вместе со своей собакой породы Сиба-ину. Увидев чужого питомца без намордника, Елена сказала,что необходимо соблюдать закон о выгуле собак. В ответ хозяйка алабая начала ругаться и угрожать.

Ситуация обострилась, когда алабай сорвался с поводка и напал на другую собаку. Женщина попыталась уйти, но хозяйка алабая взяла палку и ударила женщину.

Пострадавшая обратилась за помощью в аптеку, где ей оказали первую помощь. Полиция занимается расследованием инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что участвовавший в потасовке пристав «спецназа» из Новосибирска отправится на СВО.