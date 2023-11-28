В Новосибирске изрезавшую одноклассницу школьницу оставили под домашним арестом

Под домашним арестом оставили школьницу, которая изрезала свою одноклассницу в Новосибирске.

В Новосибирске родители пострадавшей девочки, которую изрезала одноклассница, сообщили о том, что у обвиняемой срок домашнего ареста был назначен до 1 декабря этого года, после чего суд будет его продлевать.

Родители пострадавшей девочки не смогли добиться отправки 14-летней садистки в СИЗО.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 14-летняя девочка попыталась убить девочку-подростка канцелярским ножом. 14-летняя подозреваемая напала на 13-летнюю девочку, нанеся ей множественные удары канцелярским ножом в жизненно-важные органы. Однако из-за сопротивления пострадавшей, нападавшей не удалось убить девочку.