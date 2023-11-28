В Новосибирске молодого человека ударило током в троллейбусе — СК начал проверку

Следственными органами следственного комитета России по Новосибирской области организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Новосибирске 26 ноября на остановке «Октябрьский универмаг» при входе в троллейбус № 5 молодой человек получил телесные повреждения от удара током, когда поднимался по ступенькам.

Сейчас по данному факту следственным отделом по Октябрьскому району следственного управления по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в новосибирском троллейбусе №2 заходившего в него человека ударило током, от чего пассажира выбросило со ступенек на улицу.