В Новосибирске омбудсмен прокомментировал ситуацию с девочкой с ВИЧ-инфекцией в больнице

Детский омбудсмен высказалась о случае с девочкой с ВИЧ в больнице Новосибирска.

В Новосибирске официальный представитель по правам детей в регионе, Надежда Болтенко, прокомментировала инцидент, который связан с девочкой с ВИЧ-инфекцией. Ранее ребёнка проигнорировали в больнице Новосибирска, не предоставив ей необходимое обслуживание по причине её заболевания.

«Считаю неприемлемым подобное отношение к детям. Буду обсуждать это с руководством медицинского учреждения, почему в больнице так безразлично отнеслись к ребенку», — прокомментировала Надежда Болтенко в своём Telegram-канале.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жительница Новосибирска рассказала, что её ребенку с диагнозом ВИЧ в больнице сутки не предоставляли постельное бельё и не кормили.