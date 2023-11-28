В Новосибирске собираются назвать улицу в честь композитора Эдуарда Артемьева

В Новосибирске предложили присвоить имя народного артиста России и известного композитора Эдуарда Артемьева одной из крупных улиц города. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Такую инициативу внёс режиссер Никита Михалков в рамках международного конкурса-фестиваля «Сибириада», который проходит под эгидой Артемьева. Губернатор отметил, что власти в скором времени выберут улицу, которая получит новое название.

Напомним, что Никита Михалков лично присутствовал на конкурсе-фестивале. Эдуард Артемьев создавал музыку к фильмам самого Михалкова, а также к картинам Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Никита Михалков открыл в Новосибирске фестиваль имени Эдуарда Артемьева.