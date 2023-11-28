В Новосибирской области аналитики назвали среднюю зарплату в регионе

Новосибирскстат рассказал о средних зарплатах в Сибирском Федеральном округе за период с января по сентябрь этого года.

В регионе средний уровень заработной платы составил 59 050 рублей. По всему Сибирскому Федеральному округу этот показатель оказался немного выше — 62 325 рублей.

Самый высокий уровень зарплат зафиксировали в Красноярском крае — 77 126 рублей. За ним следует Иркутская область с показателем в 70 319 рублей. В Кузбассе средняя зарплата составила 62 909 рублей. В Томской области — 62 308 рублей. Наименьшие средние зарплаты в Республике Алтай (48 589 рублей) и Алтайском крае (43 393 рубля).

По данным Новосибирскстата, самые высокие зарплаты получают работники сферы информации и связи, где средний уровень зарплаты доходит до 111 067 рублей. Также высокие доходы отметили в сфере финансов и страхования (100 571 рубль) и научно-технической сфере (75 052 рубля). Наименьшие зарплаты зарегистрировали в гостиницах и предприятиях общественного питания — 34 082 рубля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области выставили на продажу трехэтажный замок за 45 млн рублей.