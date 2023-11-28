сегодня
28 ноября, 22:03
пробки
1/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 88.61 | eur 97.06
сегодня
28 ноября, 22:03
пробки
1/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 88.61 | eur 97.06
сегодня 20:40
недвижимость общество

В Новосибирской области выставили на продажу трехэтажный замок за 45 млн рублей

Фото: Pexels.com

Под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный замок площадью 560 квадратных метров за 45 миллионов рублей.

Недвижимость расположена в коттеджном поселке «Лесная поляна». Участок земли включает в себя 13 соток в собственности и еще 46 в долгосрочной аренде. Объявление о продаже появилось в мае 2023 года.

Здание построили по индивидуальному проекту из кирпича. Высота потолка — четыре метра. В замке есть два входа, четыре уровня, несколько спален, бильярдная и неиспользованный мансардный этаж.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители Омска раскупают квартиры в микрорайоне «Счастье в Кольцово».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в