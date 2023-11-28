В Новосибирской области досрочно выплатят часть детских пособий

В Новосибирской области детские пособия выплатят заранее из-за выходного дня 3 декабря. Деньги перечислят в банки в последний рабочий день перед выходными — 1 декабря.

Ожидается, что в этот день произведут следующие выплаты:

1. Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

2. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

3. Выплата в связи с рождением (либо усыновлением) первого ребенка до 3 лет.

4. Ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих, включая детей военнослужащих по призыву, мобилизованных, и случаи, когда военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей.

5. Пособие на детей от 8 до 17 лет.

Ожидается, что детские пособия, которые обычно выплачиваются позже, придут на следующей неделе по графику. 5 декабря запланированы выплаты из средств материнского капитала, а 8 декабря — пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области получат средства на производство и реализацию зерновых культур.