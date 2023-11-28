В Новосибирской области осудили сбежавших из колонии мужчин

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Их признали виновными по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы).

21 февраля вечером оба осужденных вступили в преступный сговор. Находясь на территории выездного объекта участка колонии-поселения ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области в селе Кубовая, самовольно покинули его, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности.

Осужденные находились на свободе до 21:20 22 февраля 2023 года. Потом их задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с сотрудниками МО МВД России «Ордынский» в поселении Чернаково Ордынского района Новосибирской области.

«Суд назначил виновным 2 год 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждому. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении прокуратуры.

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