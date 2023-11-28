Жену главы ГУР Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

Жену главы украинской разведки госпитализировали после длительного ухудшения здоровья.

Марианну Буданову, супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова Министерства обороны Украины, госпитализировали из-за отравления тяжелыми металлами. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на источник в разведке.

По данным СМИ, состояние женщины ухудшилось. Марианну госпитализировали. Сейчас она проходит курс лечения.

Информатор в разведке подчеркнул, что использованные в отравлении вещества не применяют в быту и военных целях. Наличие в организме тяжелых металлов может свидетельствовать о целенаправленной попытке отравления конкретного человека. Сейчас ведется расследование.

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