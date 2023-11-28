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общество

В Новосибирской области рассказали о востребованных профессиях у пенсионеров

Фото: Pexels.com

На заседании межведомственной комиссии при Правительстве региона предоставили данные о самых востребованных профессиях среди предпенсионеров и пенсионеров.

По информации министерства труда и социального труда региона, в этом году трудоустроено 2,8 тысячи граждан предпенсионного возраста и примерно 250 пенсионеров.

Особый интерес среди предпенсионеров и пенсионеров вызывает профессиональное обучение по программе «Содействие занятости населения» Новосибирской области.

Среди наиболее востребованных специальностей оказались экономист, кладовщик, повар и швея. Также выделяются специальности «Тестировщик программного обеспечения», «1С Программист» и «Графический дизайнер».

Ранее Сиб.фм сообщал, что сайт о жизни ученого Юрия Кондратюка запустили в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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