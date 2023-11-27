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общество

Сайт о жизни ученого Юрия Кондратюка запустили в Новосибирске

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске стартовал цифровой проект, посвященный жизни и научной деятельности ученого и одного из основоположников космонавтики Юрия Кондратюка. Об этом сообщили в мэрии города.

На специальном веб-портале представлены 196 документов и публикаций о биографии ученого. Среди материалов впервые опубликованы рукописные работы Кондратюка, а также страницы уголовного дела 1931 года.

Фотографии и документы на портале охватывают шесть периодов из жизни ученого. Оригиналы материалов находятся в 19 библиотеках и архивах России, а также у частных коллекционеров.

Познакомиться с цифровым проектом можно по ссылке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирского актера Прилучного и его супругу Брутян выбрали парой года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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