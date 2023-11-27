Новосибирского актера Прилучного и его супругу Брутян выбрали парой года

Актер Павел Прилучный и его супруга, актриса Зепюр Брутян признаны лучшей парой по версии глянцевого издания FB Journal в 2023 году. Об этом сообщила сама Зепюр Брутян в своих социальных сетях.

Она поблагодарила за статуэтку в номинации «Пара года». Награду им вручили ведущие церемонии Дмитрий Дюжев и Анфиса Чехова.

«Было очень приятно получить премию в номинации «Пара года». Спасибо FB Journal за доверие! Мы точно не подведем», — написала Зепюр Брутян.

Напомним, что звездная пара поженилась в августе прошлого года.

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