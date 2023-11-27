Жители Новосибирска теряются при виде новых 100-рублевых купюр

В Новосибирске в обороте появились новые 100-рублевые банкноты. Информацию об этом подтвердили VN.ru в Сибирском ГУ банка.

Они заявили, что эти купюры представили еще в 2022 году. По словам представителей банка, их подлинность подтверждена.

Банк также сообщил, что новые 100-рублевые купюры будут поступать в оборот по мере необходимости, при этом старые банкноты (образца 1997 года) останутся в обращении и будут постепенно выходить из оборота по мере износа.

Представители ГУ банка подчеркнули, что новые купюры не являются памятными и предназначены для замены привычных. Это обычные деньги, которые со временем заменят старые. Дизайн новых 100-рублевых банкнот схож с купюрами 200 и 2000 рублей, выпущенными в 2017 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2024 году размер МРОТ повысят на 18,5%.