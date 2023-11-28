В Новосибирской области три сотни участников СВО вылечили зубы бесплатно

Министерство здравоохранения Новосибирской области предоставило статистику о стоматологической помощи участникам специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, более 350 человек в регионе получили стоматологическую помощь во время отпуска.

Участники СВО могут воспользоваться реабилитационным сертификатом для получения помощи стоматолога-ортопеда в профильной поликлинике № 3 Новосибирска или в центральных районах области в центре медицинских услуг. Военнослужащим доступны все виды протезирования, включая эстетическое восстановление.

На данный момент восемь участников СВО успешно прошли процедуру протезирования. Более 70 человек находятся на стадии проведения этой процедуры. Следует отметить, что весь процесс протезирования завершается в течение полугода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области аналитики назвали среднюю зарплату в регионе.