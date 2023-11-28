В Новосибирской области в МВД по Болотнинскому назначили нового начальника

В Болотнинском районе Новосибирской области поменялось руководство в МВД.

На должность начальника назначили подполковника полиции Алексея Седышева. Он родился в 1974 году в Колыванском районе. Получил образование в Новосибирском государственном аграрном университете по специальности «Юриспруденция» в 2010 году. Однако службу начал в 1999 году младшим инспектором. С 2017 года Алексей Седышев занимал должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска в межрайонном отделе МВД России по Колыванскому району.

В прошлом году его назначили заместителем начальника отдела МВД России по Колыванскому району.

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