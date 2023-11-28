В Новосибирском зоопарке у миниатюрной антилопы родился малыш

У миниатюрной антилопы родился малыш в Новосибирском зоопарке.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило сняла на видео пополнение в семье антилоп.

На видео малыш уже смело передвигает ножками, но пока ещё не уходит далеко от матери. и с любопытством осматривает всё вокруг.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске зоопарк показал видео с обитателями ко Дню матери. Новосибирский зоопарк поздравил женщин с Днем матери. Они опубликовали на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» видео-ролик с обитателями-мамами.