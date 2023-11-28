Житель Новосибирска получил страховую выплату за ДТП в размере 17,4 млн

Двое жителей Новосибирска получили большие страховые выплаты за ДТП.

Пресс-служба Росгосстраха сообщила о том, что новосибирец получил самую большую страховую выплату в России в этом году, ему выплатили 17,4 млн рублей после того, как его Bentley Bentayga пострадала в ДТП.

Вторую крупную выплату в Новосибирске получил водитель Mercedes-Benz G- Klasse — он получил 15,3 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дела по факту гибели 21-летнего молодого человека из-за ДТП в Новосибирске.