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общество

1 декабря новосибирские семьи с детьми получат пособия досрочно

Фото: ru.freepik.com

1 декабря 2023 года семьи с детьми из Новосибирска получат ряд детских пособий досрочно за ноябрь

Как сообщает пресс-служба СФР, 3 числа каждого месяца производятся перечисления в банки Новосибирской области для выплаты пособий, большинство из них касается семей с детьми.

В этом году 3 число выпадает на выходные, поэтому средства за ноябрь будут перечислены досрочно 1 декабря.

Это касается выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; единое пособие беременным женщинам и на детей в возрасте до 17 лет; ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет; ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих (беременным женам военнослужащих по призыву (мобилизованных), пособий на ребенка военнослужащих по призыву (мобилизованных); выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, для тех, кто получает пособие по прежним правилам; выплаты, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и ряд других.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала (перечисляется 5 числа) и пособия по уходу для работающих граждан (8 числа) будут перечислены по графику в декабре.

Напомним, что закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей подписал президент России.

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Нина Раневская
Журналист

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