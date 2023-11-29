Академгородок из Новосибирска признан одним из самых узнаваемых научных центров

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения по заказу «Инновационного центра «Сколково»,» Новосибирский Академгородок поднялся на второе место по популярности среди инновационных центров России.

В опросе участвовали 1600 совершеннолетних респондентов. Каждый третий гражданин (33%) знает о различных инновационных центрах в стране.

Лидером по узнаваемости остается центр «Сколково», про который знают 9% россиян. На втором месте оказался новосибирский Академгородок. Его узнаваемость — 4%. Третье место делят образовательный центр «Сириус» и Иннополис (3%).

По результатам опроса выяснилось, что 24% респондентов не могут назвать ни одного инновационного центра в России. Еще 43% затрудняются ответить.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые на фестивале «НАУКА 0+» посадят семена, которые прилетели из космоса.