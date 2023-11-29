Новосибирские ученые на фестивале «НАУКА 0+» посадят семена, которые прилетели из космоса

С 4 по 10 декабря в Новосибирской области проведут 14-й Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+». Об этом сообщает Министерство науки и инновационной политики региона.

В мероприятии планируют поучаствовать более 50 организаций. Среди них научные институты, вузы и инновационные компании. Участники фестиваля покажут результаты своих научных исследований и экспериментов.

На церемонии открытия фестиваля ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН представят ход эксперимента по проекту «Биориск» от Роскосмоса. Эксперимент направлен на выяснение, у каких семян больше шансов выдержать длительный космический перелет.

Часть семян, пробытых в космосе на МКС в течение двух лет, посадят в лаборатории, а первые семена посадят новосибирские школьники 4 декабря в ЦКО «Победа». Ученые и молодые биологи поделятся дальнейшим ходом эксперимента с общественностью.

Тема фестиваля этого года — «Океан науки». В рамках мероприятия ожидается более 130 мероприятий на темы «Вселенная», «Материя», «Сельское хозяйство», «Инжиниринг», «Жизнь и живые системы», «Здоровье», «Энергия», «Человек и общество», «Искусственный интеллект».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пройдёт форум «Учебная Сибирь-2023».