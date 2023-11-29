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общество наука

В Новосибирске пройдёт форум «Учебная Сибирь-2023»

Фото: freepik

Научный форум продлится до 2 декабря в Новосибирске.

Форум «Учебная Сибирь-2023» в Новосибирске будет продолжаться до 2 декабря.

Он предназначен для знакомства образовательных организаций и работодателей с новыми наработками и технологиями, а также для обсуждения актуальных проблем отрасли. Система образования региона будет представлена на выставке в шести модулях.

На форуме уже зарегистрировалось более 4,5 тысяч участников. Общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» проводится в шестой раз.

Напомним, что общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» проводится в шестой раз.

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Валерия Митрохина
Журналист

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